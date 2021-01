Brasil abre 142 mil vagas formais em 2020

O Brasil encerrou 2020 com salgo positivo na criação de vagas formais. Foram 142.690 empregos com carteira assinada no ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 28.

De janeiro a dezembro, foram 15.166.221 admissões e de 15.023.531 desligamentos (com ajustes até dezembro de 2020), informou o Ministério da Economia. Esse foi o terceiro ano seguido com geração de empregos formais, mas foi o pior resultado para um ano fechado desde 2017.

Após cinco meses positivos, o mercado de trabalho brasileiro interrompeu em dezembro a sequência de recuperação no emprego formal. Foram fechadas 67.906 vagas com carteira assinada no mês passado.

No entanto, esse foi o melhor resultado para o mês desde 1995, segundo o órgão, já que o último mês do ano é normalmente de fechamento de vagas de trabalhadores temporários. O resultado de dezembro decorreu de 1.239.280 admissões e 1.307.186 demissões.