Brasil aceita ajuda de Israel para combater incêndios

Equipe BR Político

O primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, conversou hoje com Jair Bolsonaro e ficou acertado o envio de avião com equipamentos para ajudar no combate aos incêndios da Amazônia. A informação foi confirmada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

“Em telefonema hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro Netanyahu, o Brasil aceitou a ajuda oferecida por Israel de avião munido de equipamentos para apagar incêndios, que somará esforços na missão das Forças Armadas na Amazônia. Ato contínuo, Bolsonaro conversou com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, informando que o avião pousará em local definido pelas Forças Armadas do Brasil”, escreveu Eduardo nas suas redes sociais.