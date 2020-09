O Brasil registrou no sábado, 26, a marca de 141.406 óbitos acumulados em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, entre sexta e sábado, foram 869 novas mortes registradas no País.

No período, foram informados 28.378 novos pacientes da covid-19, totalizando 4.717.991 casos. Desses, 4.050.837 já foram recuperados e 525.748 seguem em acompanhamento, informou a pasta.