Brasil chega a 20 óbitos por covid-19 nos presídios

O Brasil registra, nesta quinta-feira, 7, 20 mortes dentro do sistema prisional em decorrência do novo coronavírus. Com um caso cada, os Estados do Maranhão e Ceará são os mais recentes a apresentar óbitos entre os presos.

O País já é o segundo do mundo em número de mortes pela covid-19 dentro dos presídios. Fica atrás, apenas, dos Estados Unidos, que registram 51 óbitos.

De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), há 310 casos suspeitos, 439 confirmados. A maioria das mortes está no Estado de São Paulo 7.