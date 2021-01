Brasil chega a 200 mil mortes por coronavírus

O Brasil chegou a triste marca de 200 mil mortes por coronavírus. Segundo boletim extra do consórcio de imprensa, feito em parceria com as secretarias estaduais de Saúde, o País tem 200.011 óbitos, com 7.921.803 casos confirmados. Isso ocorre cerca de 10 meses depois do primeiro caso confirmado, em 26 de fevereiro.

O número é equivalente a toda a população da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Para efeito de comparação, o País precisou de quase seis meses para atingir 100 mil mortos, em 8 de agosto. O cenário é considerado preocupante, já que na ocasião, a curva mostrava sinais de arrefecimento. Agora, após as festas de final de ano, o número de mortos e contaminados voltou a crescer em grande velocidade.