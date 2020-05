Brasil passa a França e chega a 28.834 óbitos pela covid-19

O Brasil registrou novo recorde de casos de pacientes diagnosticados com a covid-19 nas últimas 24h. Foram 33.274 novos casos e 956 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A atualização feita neste sábado, 30, pelo Ministério da Saúde fez com que o País ultrapassasse a França em número de óbitos. No total, o Brasil soma 498.440 casos confirmados e 28.834 óbitos desde o início da disseminação da doença no País.

Em número de casos fatais, o Brasil fica ainda atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália, segundo o monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins.

No mundo, o número de casos confirmados de covid-19 ultrapassou os 6 milhões hoje, dos quais 1,765 milhão somente nos Estados Unidos. São 367.627 mortes causadas pela doença em todo o planeta, 103.5674 em território norte-americano.