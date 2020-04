Novos números do Ministério da Saúde divulgados há pouco mostram que o Brasil registrou 2.105 novos casos e 188 óbitos devido ao coronavírus nas últimas 24h. Assim, o total de infectados vai para 30.425 com 1.924 mortes. Houve uma redução no crescimento, se comparado com os dados registrados na última quarta-feira, quando foi registrado o atual recorde de infectados com 3.058 novos casos e 204 óbitos.