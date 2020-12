Brasil começa a fiscalizar voos vindos do Reino Unido

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou a fiscalização de voos que chegam do Reino Unido no Brasil. As medidas de controle sanitário foram anunciadas na noite de segunda-feira, 21, para tentar conter o avanço da covid-19, sobretudo após os ingleses anunciarem que um vírus variante do Sars-Cov-2 foi identificado no País.

Os voos que chegam da Grã-Bretanha aos aeroportos internacionais de São Paulo (Cumbica/Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão/Tom Jobim) passaram a ser inspecionados.

As medidas foram tomadas após mais de 10 países proibirem voos do Reino Unido. O Brasil segue recebendo voos do país, mas, a partir de agora, com ações de controle na chegada dos viajantes.

Veja abaixo medidas adotadas pela Anvisa: