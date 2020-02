Brasil confirma 1º caso de coronavírus na América do Sul

Equipe BR Político

Após exame de contraprova feito pelo Instituto Adolfo Lutz, o Brasil registrou nesta quarta-feira, 26, o primeiro caso positivo para o novo coronavírus. Esse também é o primeiro caso na América do Sul. O paciente é um homem de 61 anos, de São Paulo, que esteve recentemente na Itália. Ele está estável e deve passar por isolamento doméstico.

A informação foi confirmada há pouco pelo Ministério da Saúde. Na última segunda, o paciente procurou o Hospital Albert Einstein depois de apresentar alguns dos sintomas do Covid-19: febre, tosse e coriza. O primeiro exame já havia testado positivo.

“Com confirmação no Brasil, veremos como será o comportamento da doença no Hemisfério Sul”, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante coletiva de imprensa. Segundo o Ministério da Saúde, existem 20 casos suspeitos do coronavírus no Brasil – 11 em São Paulo. Outros 59 casos foram descartados.