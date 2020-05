Mesmo com a tradicional defasagem nos dados devido ao menor número de testes no final de semana, o Brasil apresentou números expressivos da pandemia de coronavírus nesta segunda-feira, 25. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados nas últimas 24 horas 807 mortes e 11.687 novos infectados pelo covid-19. Ao todo, já são 23.473 óbitos e 374.898 casos confirmados. Para efeito de comparação, há uma semana o Brasil registrava 674 mortes e 13.140 infectados.