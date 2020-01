Brasil e Alemanha fecham acordo no setor agrícola

Equipe BR Político

As ministras da agricultura do Brasil e da Alemanha, Tereza Cristina e Julia Klöckner, respectivamente, assinaram no sábado 18, em Berlim, um acordo de cooperação técnica no setor agrícola. O memorando de entendimento para Diálogo Agropolítico Alemão-Brasileiro intercâmbio de informações, visitas técnicas e publicação de material conjunto em áreas como bioeconomia e financiamento rural, terá duração de 3 anos, prorrogáveis.

“Esse acordo vai aproximar mais os dois países, trocaremos conhecimento e nós poderemos mostrar a tecnologia que desenvolvemos para criar a agricultura tropical brasileira”, disse Tereza Cristina.

Da Alemanha, a ministra segue para a Itália, onde terá encontro bilateral com o ministério local e, depois, para a Índia, onde deve se integrar à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.