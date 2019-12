Brasil é o 2º país mais desigual do mundo

Equipe BR Político

No Brasil, a concentração da renda total do País está na mão de 1% da população. No mundo, o País perde apenas para o Catar. O dado é um dos revelados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) da ONU, divulgado nesta segunda-feira, 9. O levantamento leva em conta dados de 2018.

Os 1% mais ricos do Brasil concentram 28,3% da renda total produzida pelo País (no Catar essa proporção é de 29%). Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total, aponta o relatório. Em terceiro lugar está o Chile, com 23,7% de concentração da renda total nas mãos da parcela 1% mais rica da população

O relatório considera todos os países para os quais a ONU tem dados disponíveis no período de 2010 a 2017 e adota a informação mais recente para cada país. Como você leu no BRP, o mesmo relatório revelou que o Brasil perdeu uma posição e ficou em 79ª lugar no ranking do IDH.