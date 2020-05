O Brasil é o 6º país do mundo em número de mortes pela covid-19. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, feita no domingo, 10, o País registra 11.123 óbitos em decorrência do novo coronavírus e 62.699 casos confirmados. Especialistas apontam que o País caminha para se tornar o novo epicentro da doença no globo.

Apenas EUA (79.531), Reino Unido (32.140), Itália (30.560), Espanha (26.621) e França (26.383) superam o Brasil em número de mortos.