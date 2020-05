Brasil é o 9º país com mais casos de covid-19

Ao bater o número de 100 mil infectados pelo novo coronavírus, o Brasil entrou para a 9ª colocação entre os países com mais casos confirmados. De acordo com atualização feita pelo Ministério da Saúde no domingo, 3, são 101.828 infectados e 7.025 mortos.

Entre os dez países mais atingidos pela pandemia, apenas o Irã, com 97.424 casos, fica atrás do Brasil. Nas primeiras colocações aparacem: EUA (1.184.248), Espanha (218.011), Itália (210.717), Reino Unido (186.599), Alemanha (165.666), Rússia (145.268), França (131.287) e Turquia (126.045).