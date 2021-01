Brasil é o pior país do mundo na gestão da pandemia, aponta estudo

Nenhum país do mundo gerenciou tão mal a pandemia do novo coronavírus como o Brasil. Essa é uma das conclusões de um estudo publicado nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Lowy, da Austrália. O País é o terceiro do mundo em número de casos confirmados, atrás de Estados Unidos e Índia, e o segundo em número de mortos, segundo a plataforma de monitoramento da universidade americana Johns Hopkins.

Eles analisaram as respostas de 98 países à pandemia a partir de seis critérios: mortes confirmadas; casos confirmados; casos por cada milhão de habitantes; mortes por milhão de habitantes; casos em proporção à testagem; testes por cada mil habitantes.

Dentro desses critérios, a Nova Zelândia foi eleita o país que deu a melhor resposta à covid-19. O país de cerca de 5 milhões de habitantes soma 2.299 casos do novo coronavírus e 25 mortes desde o início da pandemia. Por lá, medidas como o fechamento de fronteiras, lockdowns e testagem em massa fazem parte da política de enfrentamento ao novo coronavírus.

Na ponta superior da tabela também estão Taiwan, Tailândia, Chipre, Ruanda, Islândia, Austrália, Letônia e Sri Lanka entre os dez principais países que melhor responderam à pandemia.

No final da lista, além do Brasil, estão México, Colômbia, Irã, Estados Unidos e Bolívia.

O país latino-americano melhor ranqueado é o Uruguai, em 12º.

A China não foi incluída no ranking por, segundo o instituto, não disponibilizar dados sobre testes.