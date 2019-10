Equipe BR Político

O Brasil pode comemorar por ter sido reeleito como membro da América Latina e Caribe do Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta tarde de quinta, 17, para o período de 2020 a 2022, com votos de 153 países. Com 105 votos, a Venezuela desbancou a Costa Rica, que obteve 96. “O número elevado de apoios representa o papel que o Brasil tem, a imagem que tem nessa instituição e, sobretudo, o legado para a defesa dos direitos humanos”, disse o embaixador do Brasil na Organização, Mauro Vieira.