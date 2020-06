Brasil é vice no mundo em mortes por coronavírus

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. A triste posição no ranking foi obtida nesta sexta-feira, dia 12, quando o País alcançou o total de 41.901 óbitos e 829.802 pessoas infectadas, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. Em comparação com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil ultrapassou o Reino Unido, que registra 41.566 óbitos. Os Estados Unidos continuam no topo do ranking com 114.195 mortes. Segundo balanço da OMS, o Brasil já ocupava a segunda posição no ranking de casos.

Dados atualizados até as 20h desta sexta-feira mostram que, nas últimas 24 horas, foram registrados 843 novos óbitos e 24.255 casos de contaminação pela covid-19 no Brasil.

Com 10368 mortes, São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pelo vírus. A elevação do número de óbitos acontece em um momento de flexibilização da quarentena e retomada das atividades econômicas. Na quinta-feira, por exemplo, os shoppings centers foram autorizados a iniciar a retomada em horário reduzido e com o cumprimento de inúmeras medidas preventivas. O Rio de Janeiro é o segundo Estado com mais vítimas (7.417). Em terceiro vem o Ceará (4.812). O Estado com menos mortes é o Mato Grosso do Sul, com 28 óbitos registrados até agora.