Brasil fecha fronteira com o Uruguai

O presidente Jair Bolsonaro decidiu neste domingo fechar a fronteira terrestre entre Brasil e Uruguai. Era o último país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil que ainda era permitida a passagem. Ainda será permitida a passagem de caminhões, como forma de evitar o desabastecimento. Na última quinta-feira, 19, oito países tiveram as fronteiras fechadas: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa; Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Inicialmente, a determinação é válida por 30 dias.

Fechamento da fronteira com Uruguai após negociações bilaterais. Razões sanitárias. Há exceções. https://t.co/VRsW7c7uXh — Sergio Moro (@SF_Moro) March 22, 2020