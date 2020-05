Brasil já tem 12,8 milhões de desempregados

A taxa de desemprego pulou de 11,2% para 12,6% no trimestre terminado em abril, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quinta-feira, 28, pelo IBGE. Com isso, já há 12,8 milhões de desempregados no Brasil.

No mês passado, foram registradas 898 mil pessoas a mais procurando emprego. Assim, houve uma queda recorde na taxa de população ocupada, com um decréscimo de 5,2% em relação ao levantamento anterior.

O aumento do número de desempregados reflete a crise enfrentada pela economia por conta das restrições impostas pela necessidade do combate à pandemia do coronavírus. E esses dados ainda devem piorar nos próximos levantamentos, já que o boletim atual ainda leva em conta fevereiro, um mês que foi positivo na geração de empregos. Além disso, como ainda não há previsão de prazo para o reaquecimento da economia, o desemprego deve se elevar.