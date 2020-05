Brasil lidera ranking de mortes de índios entre 6 países da América do Sul

Levantamento feito pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória dos Povos Indígenas da APIB, com base em dados do dia 15 de maio, informa que o avanço da letalidade do novo coronavírus nos povos indígenas do Brasil já é maior que os casos de mortes da população inteira de seis países da América do Sul. De acordo com a entidade, 99 indígenas morreram por covid-19 no Brasil. Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde, do mesmo período, 59 pessoas faleceram em decorrência da doença, somando os casos registrados no Uruguai (19), Paraguai (11), Guiana (10), Suriname (1), Guiana Francesa (1) e Venezuela (10).

“É alarmante esse mortalidade dos povos indígenas que tem ligação direta com a omissão criminosa do governo Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19 no Brasil, que só aumenta em toda a população. Nós da APIB juntamente com nossas organizações de base estamos denunciando diariamente este crime”, diz a APIB.

De acordo com dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), 86 indígenas morreram por covid-19 entre os Estados do Amazonas (75), Amapá (1), Pará (7) e Roraima (3) até o dia 15 de maio. Nesse mesmo período, a Coordenaçao das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (Coiaca), que atua em 9 países da América do Sul, 113 indígenas já faleceram na Amazônia Latina por covid-19 e o vírus já atinge 526 povos.