Brasil mantém posição sobre conflito, diz ministro

Equipe BR Político

Após reunião de mais de duas horas com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que a posição do governo brasileiro em relação ao conflito entre EUA e Irã segue a mesma da nota contestada pelo governo iraniano. “A nota do Itamaraty já foi dada. A nossa posição é essa”, respondeu Azevedo ao ser questionado sobre o assunto, segundo o Broadcast Político.

No encontro, que também teve a participação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno, e de três comandantes das Forças Armadas, o tema discutido foi a “conjuntura internacional”, afirmou o ministro. Segundo Azevedo, “por enquanto” não está no radar um conflito decorrente da tensão gerada entre Estados Unidos e Irã.