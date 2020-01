Ministério da Saúde: ‘Brasil não tem caso suspeito de coronavírus’

Equipe BR Político

O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Júlio Croda, afirmou que no Brasil, não há caso suspeito de contaminação pelo novo coronavírus que circula na China. O Ministério da Saúde realizou um coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 23, para esclarecer informações sobre notificações de possíveis suspeitas.

O representante afirmou que o ministério já recebeu notificações do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas nenhum dos possíveis casos se enquadra nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde que determinam a suspeita da contaminação pelo vírus.

Segundo informou o secretário, os fatores que determinam uma suspeita são a apresentação de febre e sintomas respiratórios, além dos critérios epidemiológicos. Ou seja, a pessoa deve ter viajado nos últimos 14 dias para um local em que há a transmissão, no caso as cidades de Wuhan e Huanggang, na China, que é onde se concentram os casos ou se ela comprovadamente teve contato com uma pessoa com suspeita de contaminação. Os Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Tailândia já tiveram casos confirmados do vírus.

De acordo com Croda, o sistema de saúde brasileiro está preparado para receber possíveis casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus vindo da China. O secretário afirmou que o diagnóstico do coronavírus deve passar pelo descarte de uma possível influenza, que tem alta circulação em países do Hemisfério Norte agora durante o inverno.