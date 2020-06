Brasil oficialmente ultrapassa marca de 1 milhão de infectados

Novos dados do Ministério da Saúde confirmam que o Brasil ultrapassou a triste marca de 1 milhão de infectados por coronavírus. Nesta sexta-feira, 19, foram registrados 54.771 contaminações. Assim, o País tem 1.032.913 de doentes. É o segundo país do mundo a atingir a marca. O primeiro foram os Estados Unidos, que hoje têm 2.178.710 infectados, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Em número de óbitos foram registrados 1.206 nas últimas 24 horas. No total, são 48.954 vidas perdidas desde o início da pandemia.