Brasil passa marca de 80 mil mortes por coronavírus

O País registrou 632 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas e mais 20.257 casos de contaminação pela doença, revelam dados do Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 20. Com isso, o Brasil chega à marca de 80.120 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. No total, foram registrados até agora 2.118.646 casos de contaminação.

A semana passada foi a quinta seguida em que o País teve média diária acima de mil registros de mortes pelo coronavírus e também a semana em que houveram mais notificações de mortes pela doença no total. Foram 7303 óbitos pela covid-19.