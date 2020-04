‘Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro’, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um dos desafetos do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil “perde muito” com demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O comentário foi feito nesta sexta-feira, 24, pelo Twitter, pouco depois discurso do ministro.

“Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro”, escreveu Doria.