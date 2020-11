Brasil pode deixar lista das dez maiores economias do mundo em 2020

Com a crise causada pela pandemia, o País pode deixar de ser uma das maiores economias do mundo já neste ano, apontou um levantamento de pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Segundo a projeção, o Brasil deve ser ultrapassado pelo Canadá, Coreia do Sul e Rússia neste ano.

O estudo, tocado pelos pesquisadores Marcel Balassiano e Claudio Considera, a partir de projeções feitas em outubro pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), indica que, considerando a métrica do dólar, a economia brasileira passaria da nona maior do mundo para a 12ª maior.

A previsão do FMI de outubro antecipa que o PIB do Brasil deve passar do US$ 1,8 trilhão no ano passado para US$ 1,4 trilhão até o fim deste ano. No País, os efeitos da covid-19 se somam ao desempenho do real, que foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no ano.

Entre 2011 e 2014, o Brasil ocupou a posição de sétima maior economia do mundo. Com a recessão de 2015 e 2016, o País perdeu duas posições no ranking até 2018. Neste ano, mais uma queda na lista deve entrar para a conta.