Brasil pode retirar ação contra a Índia na OMC

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro disse que o Brasil poderá desistir da ação que move contra a Índia na Organização Mundial do Comércio (OMC). Em viagem oficial à Índia, o presidente admitiu atender o pedido de cessar a reclamação contra os subsídios que o governo local dá para a produção e exportação de açúcar, segundo informa o repórter Paulo Beraldo, do Estadão.

A possibilidade foi admitida por Bolsonaro depois de receber um pedido nesse sentido do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. “Ele me disse que o açúcar comercializado para fora equivale a 2% do montante. Isso é pequeno. Pedi para o Ernesto Araújo (ministro das Relações Exteriores) a possibilidade de rever essa posição do Brasil”. Além do Brasil, Austrália e Guatemala também pediram a abertura de um painel na OMC contra os subsídios indianos.