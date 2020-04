O Brasil superou, nesta sexta-feira, 10, a marca de mil mortos pelo novo coronavírus. De acordo com atualização do Ministério da Saúde, 1.057 perderam a vida por causa da covid-19. No total, o Brasil registra 19.638 casos da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.781 novos casos e 116 óbitos. A taxa de letalidade no País chegou a 5,4%.