Brasil registra 1.252 mortes pelo coronavírus na últimas 24 horas

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 2, mostram que o Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.252 mortes pelo novo coronavírus e 48.105 novos contaminados pela covid-19. É o terceiro dia consecutivo que os óbitos ficam acima da marca de 1 mil no País. O total de vítimas desde o início da pandemia é de 61.884 e de pacientes contaminados, de 1.496.858.

Enquanto o País chega próximo à marca de 1,5 milhão de casos de coronavírus, governos estaduais continuam flexibilizando as regras de quarentena. Nesta quinta foi a vez do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que decretou a abertura total do comércio e escolas, mesmo com a escalada de contaminações na região desde maio, quando ocorreu a primeira flexibilização da quarentena.