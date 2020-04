Brasil registra 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados de covid-19

O Ministério da Saúde acaba de divulgar a atualização dos números do coronavírus no Brasil. Nesta terça-feira, são 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados da doença. Em comparação com a última segunda-feira, são 204 novos óbitos causados pelo vírus. Um aumento de 15% que representa um novo recorde no número de mortos diário. Antes, o maior registro foi no dia 9 de abril, com 141 mortos.

Já o número de infectados aumentou em 1.832, um acréscimo de 8% em relação aos 23.430 casos de ontem. O maior registro nominal foi no dia 8 de abril, com 2.210 novos contaminados.