Brasil registra 2.915 casos de coronavírus com 77 mortes

O índice de contaminação e de mortes por coronavírus no Brasil acelerou nesta quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram registrados 2.915 casos registrados com 77 mortes. Um crescimento considerável em uma semana que registrava uma decesaleração no crescimento. Na quarta-feira, o Brasil tinha oficialmente 2.433 e 57 mortes. Ou seja, de ontem para hoje o número de infectados aumentou em 482 casos de um dia para o outro (+19,8%) e 21 mortes a mais (+36,8%).

Foi, em números absolutos, o dia recordista tanto em número de contaminados quanto de mortes. Até então, o dia que havia registrado maior crescimento nos infectados foi no dia 22 de março, com 418 novos casos. O dia com maior número de óbitos até então foi em 24 de março, com 12 mortes relacionadas ao covid-19.