Brasil registra 211 novas mortes, e total é de 2.347

O Brasil registrou 211 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos no País até aqui é de 2.347. Os dois números são considerados bem aquém do real, bem como o total de casos registrados, que oficialmente está em 36,6 mil casos. Num único dia, foram mais de 2.900 casos registrados.

Essas cifras mostram a pandemia ainda escalando no Brasil, longe do pico de contágio ou de evidências claras de que já estejamos na curva descendente da doença. Por tudo isso, os clamores –repetidos neste sábado em nova aparição na rampa do Planalto– de Jair Bolsonaro pela reabertura das atividades econômicas é totalemente despropositada.

O sistema de saúde está próximo ao colapso em praticamente todos os Estados. A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,9% dos casos totais do País, seguida pelo Nordeste (23,2%), Norte (9,3%), Sul (7,5%) e Centro-Oeste (4,0%).

São Paulo é o Estado com mais casos da doença, seguido pelo Rio de Janeiro. Em seguida vem o Ceará, e depois o Amazonas.