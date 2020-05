Brasil registra 22.666 óbitos pela covid-19

No domingo, 24, o Brasil registrou 653 novas mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo atualização dos dados feita pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País chega a 22.666 óbitos pela covid-19, uma taxa de letalidade de 6,2%.

Foram contabilizados também 15.813 novos casos da doença em um dia, totalizando 363.211 casos confirmados no País. Com esse número, o Brasil continua a ocupar o segundo lugar no ranking de países com maior número de casos. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins divulgados hoje, a Rússia tem 344.481 casos da doença e é o terceiro país com mais infectados. O país com maior número de casos de covid-19 é os Estados Unidos, com mais de 1,6 milhão de confirmações da doença.