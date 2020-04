O Ministério da Saúde registrou nesta sexta-feira, 3, 359 mortes por covid-19, 60 óbitos a mais do que o informado ontem. O número de casos confirmados chegou a 9.056. Em 24 horas, o aumento no número de pacientes foi de 1.146. A taxa de letalidade chegou a 4%. As informações foram divulgadas há em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.