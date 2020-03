Brasil registra 502 novos casos e 15 mortes por coronavírus nas últimas 24h

Novos dados do Ministério da Saúde indicam crescimento da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo a pasta, foram registrados 502 novos pacientes infectados, com um total de 3.417 casos, um aumento de 17,2% em relação a última quinta-feira. Os óbitos aumentaram em 15, chegando a 92 (+19,5%).

O número de infectados é o maior registrado em um único dia. O antigo recorde foi ontem, com 482 casos registrados. Já o número de mortes reduziu de 20 para 15 mortos. O próprio Ministério admite que devido a falta de testes, os dados do covid-19 no Brasil estão subnotificados.