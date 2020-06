Brasil registra 52.771 mortes por covid-19, diz consórcio

Com 1.364 novos casos registrados de mortes por covid-19 em 24 horas, o Brasil chegou a 52.771 óbitos em decorrência do novo coronavírus, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. O número é inferior aos 1.374 divulgados no começo da noite de terça-feira, 23, pelo Ministério da Saúde.

Trata-se do segundo maior registro feito desde o início da crise da covid-19 no País, quando 1.473 novas mortes foram contabilizadas pela pasta em 4 de junho. Segundo o governo federal, o país tem 52.645 óbitos no total, uma diferença de 126 em relação ao consórcio.

De acordo com o consórcio, entre segunda e terça-feira, foram registrados 40.131 novos casos. Esse também é o segundo maior número de diagnósticos desde o início da pandemia. O recorde anterior foi de 55.209 diagnósticos no dia 19 de junho. Segundo o consórcio, no total, o Brasil registra 1.151.479 casos.

No mesmo período, o Ministério da Saúde contabilizou a confirmação de 39.436 novos casos de covid-19. O total de infectados no País chegou a 1.145.906.