Brasil registra 690 mortes pela covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 690 mortes pela covid-19 em 24 horas. No total, foram registrados 181.143 óbitos e 6.880.595 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados no sábado, 12, às 20h.

A média móvel de mortes pela covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 643 no sábado, 12. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram 44.282 novos casos em 24 horas.

São Paulo é o Estado que teve mais casos da doença – foram 1,3 milhão de infectados e 43.971 mortes. Por causa do aumento de infecções, cidades do interior e do litoral estão retomando medidas adotadas no auge da pandemia, entre maio e julho deste ano.