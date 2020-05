Brasil registra 7.288 mortes e 105.222 casos de covid

O Ministério da Saúde atualizou nesta tarde os números do alcance do novo coronavírus no Brasil: 263 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 7.288; 105.222 casos confirmados da covid-19, um acréscimo de 4.075 casos, e taxa de letalidade de 6,9%.

O Estado de São Paulo segue como epicentro da doença, com 2.654 mortes e 32.187 casos. Em seguida, estão Rio de Janeiro (1.065 mortes, 11.721 casos), Pernambuco (691 mortes, 8.863 casos), Ceará (691 mortes, 8.501 casos) e Amazonas (585 mortes, 7.313 casos).