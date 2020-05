Brasil registra 881 mortes em novo recorde de óbitos

Os números do coronavírus no Brasil continua em curva ascendente. Nesta terça-feira, 12, o Ministério da Saúde informou que foram registradas nas últimas 24 horas o recorde de 881 mortes devido ao covid-19. Já são 12.400 vítimas fatais no País. O número de infectados foi de 9.258 novos casos, com um total de 177.589 infectados.

O último recorde de óbitos foi em 8 de março, com 751 mortes. Na última segunda-feira, 11, foi registrado um número bem menor, de 396 vítimas fatais. Os dados costumam ser menores após finais de semana devido a fila de testes a serem confirmados.