Brasil registra mais 1.075 novas mortes por coronavírus

Após alguns dias de baixa, o Brasil voltou a registrar mais de mil mortes diárias devido ao coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, foram 1.075 vidas perdidas contabilizadas nas últimas 24 horas. A pasta confirmou também mais 35.816 casos de covid-19 no País. No total, são 128.539 óbitos e 4.197.889 infectados desde o início da pandemia no País.

Já o consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, contabilizou 1.136 mortes e 34.208 casos. O total, segundo a conta dos veículos de imprensa, é de 128.653 óbitos e 4.199.332 contaminações.