A pandemia de coronavírus do Brasil continua com números altos. Segundo o Ministério da Saúde, o País teve 1.110 mortes por coronavírus confirmadas nas últimas 24 horas. No total, são 204.690 vidas perdidas. A pasta também registrou 64.025 novos infectados, com um total de 8.195.637 contaminados desde o início da pandemia.