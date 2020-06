Brasil registra mais 1.274 mortes e fica próximo das 40 mil vítimas de coronavírus

Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados na noite desta quarta-feira, 10, o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.274 mortes devido ao coronavírus. Assim, o País chega a 39.680 vítimas fatais da doença. Hoje, o segundo colocado no ranking mundial de mortes é o Reino Unido, que segundo a universidade Johns Hopkins tem 41.213 óbitos relacionados à doença. O líder ainda é os Estados Unidos, com 112.726 mortes.Já o número de infectados registrados nas últimas 24 horas foi de 32.913, chegando a um total de 772.416 casos de covid-19 no País.