O Brasil já tem 61.888 casos e 4.205 mortes causadas pelo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 189 mortes e 3.379 ocorrências. O número de óbitos em São Paulo se destaca, já somando 1.700.

Alguns Estados seguem com situações muito graves, como é o caso do Amazonas, com 3.833 casos e 304 mortes. Pernambuco também enfrenta dificuldades com a doença que já fez 415 vítimas fatais no Estado.