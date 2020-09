Brasil registra mais 317 mortes e mundo chega a 1 milhão de mortos pelo coronavírus

Dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 317 mortes por coronavírus, chegando a um total de 142.058 vidas perdidas. Ao mesmo tempo, a doença atingiu a marca de 1 milhão de vítimas globalmente. Os dados da Universidade Johns Hopkins mostram que já são 1.000.555 óbitos. O Brasil é o segundo país no mundo com mais vítimas, atrás apenas dos EUA, com 205.031 mortes.

Por aqui, o governo também confirmou que foram mais 13.155 novos casos de covid-19. O País já tem 4.745.464 infectados desde o início da pandemia.