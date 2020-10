Brasil registra mais 398 mortes por coronavírus

Dados do consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde, apontaram que o Brasil teve nas últimas 24 horas mais 398 mortes devido ao coronavírus. O total é de 146.773. Já o número de novos contaminados foi de 25.593 novos casos, chegando a 4.940.499 de infectados.

Já o Ministério da Saúde apontou que foram 323 mortes. Nas contas da pasta, são 146.675 brasileiros que morreram da doença. São 502.542 pacientes que seguem em acompanhamento.