Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 623 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. É um número menor do que vinha sendo registrado, muito por causa do “represamento” de exames nos finais de semana. No total, já são 29.937 mortes. Na última segunda-feira, 25, foram 807 casos registrados. O número de novos infectados, segundo a pasta, foi de 12.247, com um total de 526.447