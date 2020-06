Dados do Ministério da Saúde desta segunda-feira, 22, indicam que o Brasil registrou mais 654 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Assim, o total chegou a 51.271 vítimas fatais, segundo os números do governo. Foram registrados também mais 21.432 novos infectados. O total é de 1.106.470 casos no País. A pasta informou também que deste total 571.649 (51,7%) representam os pacientes que se recuperaram da doença.