Brasil registra mais de 1 milhão de casos de covid-19

Sem ministros da Saúde, Educação e secretário(a) de Cultura, o Brasil superou nesta sexta-feira, 19, a marca oficial de 1 milhão de pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus. Passados 114 dias desde o primeiro caso, hoje praticamente toda a população brasileira está em risco de exposição ao vírus. A covid-19 já chegou a 85% dos municípios do País (4.742), que respondem por 98% de toda a população, de acordo com levantamento do projeto de transparência de dados Brasil.io. As informações estão em especial da repórter Giovana Girardi para o Estadão.