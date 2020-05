Brasil se torna o 7º país em casos de covid-19

O Brasil ultrapassou a Alemanha (173.034) e se tornou o 7º país do mundo em número de casos de covid-19. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, feita na tarde de terça-feira, 12, já foram registrados 177.589 casos confirmados. Seguindo um ritmo de crescimento próximo aos 10 mil casos por dia, o Brasil deve ultrapassar França (178.349) e Itália (221.216) até a próxima semana. Após adoção de lockdown, os dois países europeus conseguiram baixar o número de novos casos.

Segundo números da Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil é o terceiro país com o maior crescimento de casos do coronavírus. EUA e Rússia, cujos governos têm centrado esforços na testagem da população, também lideram neste quadro.

Óbitos

Em número de mortos, o País é o 6º no ranking mundial. Fica atrás de Estados Unidos (82.389), Reino Unido (32.769), Itália, (30.911) França (26.994) e Espanha (26.920). O Brasil registra ao menos 12.461 mortes em decorrência do novo coronavírus, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.