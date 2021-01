Um dia após atingir os 200 mil óbitos devido ao coronavírus, o Brasil rompeu mais uma marca. Dados do Ministério da Saúde desta sexta-feira, 8, mostram que o País chegou aos 8 milhões de contaminados com a doença. Foram 52.035 infectados confirmados nas últimas 24 horas, com um total de 8.013.708. O número de óbitos foi de 962, após o recorde de quinta-feira de 1.524 vidas perdidas. O total de mortes é de 201.460.